Bakan Koca, Suriye sınırındaki aşı çalışmalarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin'de Kürtçe ve Arapça bilen arkadaşlarımız, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde ev ev, vatandaşlarımızın Kovid-19 aşılarını yapıyor. Günlük dil Kürtçe de Arapça da Türkçe de olsa teşekkür cümlesi aynı; devletimizden, bize sağlık hizmeti verenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.