Bakan Koca: "Şuan 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok" Bakan Koca: "Şuan 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok" "Sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak" "Riskli olan illerimizde filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz"

Bakan Koca: "Şuan 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok" "Sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak" "Riskli olan illerimizde filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz" Kaynak: İHA