Bakan Koca: "Şuan 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok"
Bakan Koca: "Şuan 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok" "Sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak" "Riskli olan illerimizde filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz"
19.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:26
Bakan Koca: "Şuan 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok"
"Sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak"
"Riskli olan illerimizde filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz"
Kaynak: İHA