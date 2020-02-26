Bakan Koca: "Şu ana kadar test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadı"
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Bakan Koca: "Şu ana kadar test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadı"

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

26.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:38
Bakan Koca:

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.

Koca: "(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum"

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Koca: "Şu ana kadar test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadı"
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