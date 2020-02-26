Bakan Koca: Şu ana kadar hiçbir tetkik pozitif çıkmadı
Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.
26.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:55
Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com