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Bakan Koca: Şu ana kadar hiçbir tetkik pozitif çıkmadı

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

26.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:55
Bakan Koca: Şu ana kadar hiçbir tetkik pozitif çıkmadı

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar hiçbir ilde test sonucu pozitif çıkan koronavirüs vakası olmadığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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