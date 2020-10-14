Bakan Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır"
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Bakan Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır"

14.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz."

Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir"

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır."

Bakan Koca: 'Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır'
Bakan Koca: 'Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır'
Bakan Koca: 'Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır'
Bakan Koca: 'Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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