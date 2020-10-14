Bakan Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır"
14.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz."
Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir"
Sağlık Bakanı Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu