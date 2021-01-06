Bakan Koca: "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."
06.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:06
Bakan Koca: "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir.
Bakan Koca: "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü