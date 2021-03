Bakan Koca: Sprey aşıda Faz 1 çalışması 2-3 hafta içinde başlayacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste mutasyonlu virüsün her geçen gün arttığını, Türkiye'deki oranının yüzde 75'lere ulaştığını söyledi. Koca, sprey olarak uygulanan nazal aşının hayvan çalışmalarının bittiğini, 2-3 hafta içinde Ankara Şehir Hastanesi'nde faz-1 çalışmasını başlatmış olacakalarını söyledi.

Bakan Koca, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında TBMM'de milletvekilleriyle bir araya gelirken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Koca, AK Parti Olağan Kongresinde oluşan kalabalığa yönelik muhalefetin tepsiyle ilgili, bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmayacağını söyledi. Bakan Koca, "Çünkü bugüne kadar bilgilendirmelerimiz, bilim kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Yakın temasta virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirmede bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğu, gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Herkesin bu mücadelede bir ve beraber uyum göstermesinin altını çiziyorum" dedi.

'MUTASYON HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'Bakan Koca, vaka artışlarında mutasyonun etkisine dikkat çekerek, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun şu an Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 50-55 oranlarında; ama yüzde 95 olan illerimiz de var. Bütün illerimizde mutasyon olduğunu; ama ortalamanın yüzde 75 olduğunu söylüyorum" diye konuştu.'AĞIRLIKLI OLARAK İNGİLİZ VARYANTI SÖZ KONUSU'Bakan Koca, ağırlıklı olarak İngiliz varyantının söz konusu olduğunu belirterek, "Var olan virüsün yerini artık İngiliz varyantı her geçen gün almaya başladı. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olduğu; ama virülansında bir değişiklik olmadığını şimdiye kadar biliyoruz. Ayrıca Brezilya ve Güney Afrika mutantı söz konusu. Brezilya daha önce söylemiştim, bir ilimizde görülen vakadan bahsetmiştim. Şimdi 3 vaka oldu, 2 vakamız İstanbul, 1 vakamız İzmir'de. Güney Afrika varyantı ise şu ana kadar 157 vaka oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlar ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda daha önemli olmaya başladı ve bu varyantın riskli dediğimiz hasta grubunda daha ciddi sonuçlar doğurduğunu biliyoruz olumsuz anlamda. O nedenle riskli kişilerin korunması ve yakın temasların mümkün mertebe önlenmesine aşı sürecinin bitimine kadar gayret gösterelim diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.'BULAŞI DA ÖNLEYEN BİR AŞIBakan Koca, nazal aşıya ilişkin, "Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşının hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle bu aşının üretim safhasını da destekliyoruz. Sadece araştırma safhasını değil bir özel şirketin girişimi ve 4 üniversitemizin katkısı ve bakanlığımızın desteği ile yakinen takip ettiğimiz ve önemli olacağını düşündüğümüz bir aşı. Dünyada bu anlamda ilk olacağını düşündüğümüz aşı. Farklılığı da, bu salgının daha çok üst solunum yolundan söz konusu olduğu için girişi, bunu önleyen ve girişi önlediği için bulaşı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Üretim hazırlıkları yapıldı, 2-3 hafta içinde araştırma için gönüllülere Ankara Şehir Hastanesi'nde faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız. Muhtemelen de en geç yılsonuna doğru; ama daha erken bitirilmesi ve ayrıca tek doz uygulama için de üzerinde çalışıyoruz" dedi.AŞIDA TERCİH HAKKIBakan Koca, Biontech-Pfizer aşısının uygulanmasına birkaç gün içinde başlanacağını belirterek, "Biontech asşısı önümüzdeki birkaç gün içinde muhtemelen başlayacak. Lojistik ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Biontech-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak. 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde, bir başka Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Aşı geldiği için 60 yaş, riskli hasta grubuna başladık. Emniyet, güvenlik ve yargıdaki çalışanlarla ilgili de önümüzdeki günlerde başlamış olacağız, dolayısıyla sıra hizmet sektörü ve basın mensuplarına da gelmiş olur" diye konuştu.'TERAVİHLER KAPALI OLMAYACAK'

Bakan Koca, Ramazan ayında teravih namazlarına ilişkin, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konu ile ilgili açıklamaları olacak. Ama toplu organizasyonlar; iftar ve sahur gibi yasaklandı" ifadesini kullandı.

