BAKAN KOCA: SPOR MÜSABAKALARI TEDBİRLERLE SEYİRCİLİ OYNANABİLECEK

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki süreçte bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki süreçte bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum" dedi. Bakan Koca, delta varyantı ile ilgili de "Delta plus yok; ama delta varyantı artıyor. Geçen hafta 16 ilde 138 varyant vardı. Bu sayı, 26 ilde 224'e çıktı, bunun 134'ü İstanbul'da" diye konuştu.

TBMM'de 'nöbetçi bakan' olan Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan gazete yasağının 1 Temmuz itibarıyla kalkacağını söyledi. Koca, "Bilim Kurulu bununla ilgili düzenlemeyi geçen cuma günü yaptı ama 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yasak kalkacak" dedi.

Bakan Koca, spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili "Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum" diye konuştu.İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜRE BİLİM KURULU GÜNDEMİNDEBakan Koca, Covid-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili ise "6 haftaya uzatmayı Uğur hoca ile görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde 1'er aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu'nun gündemi olacak" dedi.Bakan Koca, hastalığı geçirenlerde aşı süresinin 6 aydan 3 aya düşürülmesi konusunun da yarın Bilim Kurulu'nda görüşüleceğini kaydetti.'ŞEHİR HASTANELERİ DEVLETİNDİR'Bakan Koca, şehir hastanelerinin yabancılara satıldığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine de konunun sürekli gündemde tutulmaya çalışıldığını belirtti. Koca, "Şehir hastaneleri binaları ve arsaları devletindir. Burada yapılan bu binalar, karşılığı 25 yıllığına kira ödemesi şeklindedir ayrıca 19'a yakın hizmetin satın alınma durumudur. Kira durumu 25 yıllıktır. Hizmetleri satın alma durumu ise 5 yıllığına alınır yani 5 yıldan sonra serbest, açık ihale ile tekrar kaç yıllığına bu hizmetleri almak istediğimizi belirlemiş olacağız. Herhangi bir devir söz konusu değil. Bunun dışında 19 hizmetin bazı kalemleri otopark, yemek, güvenlik, temizlik gibi hizmetleri bir başka firmadan alabilirsiniz. Kamuda, kendi hastanelerimizde, üniversite hastanelerimizde de benzer şekilde hizmetler alıyoruz. Bu, hizmeti almaktan öte bir durum değildir. Toplamda işletmenin, bu binaları yapan yatırımcının değişikliği söz konusu olmamıştır. Bu değişiklik ancak bakanlığımızın onayı ile olur. Binalar ve arsalar devletindir. Biz hizmetleri bir şekilde satın alabiliyoruz. Alınan hizmetleri ilgili yatırımcı bir başka firmadan alabilir" diye konuştu. 'HASTANELERİN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL'Bakan Koca, söz konusu Danimarka sermayeli firmanın da 15-16 yıldır Türkiye 'de hizmet verdiğine dikkat çekerek, "İlgili firma Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı olan, 15-16 yıldan bu yana hizmet veren bir firma. Bir devir söz konusu değildir. Binaların satışı hastanelerin satışı, devri söz konusu değildir. Hizmet alımı dışında bir durum değildir. Yatırımcının da değişikliği söz konusu değildir" dedi. 'FRANSA'NIN ALMADIĞI AŞININ TÜRKİYE'YE GELME DURUMU YOK'Bakan Koca, Biontech aşılarının Fransa'nın iptali üzerine Türkiye'ye geldiği ve aşılamanın bu nedenle hız kazandığı iddialarına ilişkin, "Biz aşıları Biontech'ten alıyoruz. Niye Pfizer'den almıyoruz da Biontech'ten alıyoruz? Biontech, Almanya ve Türkiye'nin aşı ihtiyacını karşılıyor. Diğer ülkelerle ilgili satış ise Pfizer üzerinden yapılıyor yani Fransa Pfizer'den alıyor, Biontech'ten değil. Bizim 9 aydan bu yana Biontech ile ilgili uğraşlarımızı biliyorsunuz. Nisan sonuna kadar miktar sınırlaması yapmadan Türkiye ne kadar verilebilirse onu almaya hazır olduğumuzu söylemiştik. Mart sonuna kadar 4,5 milyon için sözleme yapabilmiştik. Bunu 5 milyon yapamamıştık ve devamında üretim giderek artınca biz 120 milyon anlaşmayı en son geçen ay yaptık. Bu dönemde Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'in sattığı ülkelere gidebilir. Fransa'nın almadığı aşının Türkiye'ye gelme gibi bir durumu söz konusu değil" diye konuştu. 'ALGIYA HİZMET EDİLİYOR'Bakan Koca, aşı tereddüdü ile ilgili, "Vatandaşımız aşıya son derece uyumlu. Nereden biliyoruz? Dünyadan farklı olarak en çok çocukluk çağı aşılarını yaptıran bizim vatandaşımız. Kızamık aşısını yüzde 98'lere kadar yaptıran bizim vatandaşımız. Bu anlamda bir sorun olduğunu görmüyorum. Bu çerçevede bu konu gündemde tutularak bu algıya hizmet edildiği kanaatindeyim" dedi.26 İLDE 224 DELTA VARYANTIBakan Koca, Türkiye'de görülen delta varyantına ilişkin de "Delta plus yok; ama delta varyantı artıyor. Geçen hafta 16 ilde 138 varyant vardı. Bu sayı, 26 ilde 224'e çıktı, bunun 134'ü İstanbul'da" diye konuştu. 'YURT DIŞINDAN GELEN HERKESTEN TEST ALIYORUZ'Bakan Koca, yurt dışından gelenlere yapılacak testlerle ilgili soruları ise şöyle yanıtladı: "Yurt dışından gelen herkesten test alıyoruz. Bazı ülkelerden de zorunlu PCR alıyoruz; İngiltere ve İran gibi. Bazı ülkelerde de ayın 1'inden itibaren yasak koyduk ve özellikle delta varyantının yoğun olduğu Nepal, Bangladeş, Hindistan, Brezilya gibi ülkelere. Bunun dışında Pakistan ve Afganistan için de zorunlu karantina söz konusu. Bu çerçevede biz her vatandaştan Rusya'dan gelen dahil olmak üzere antijen veya PCR testi alıyoruz. Bunları yeterli görmüyoruz; yaygın örneklem yöntemiyle tarıyoruz. Buradan herhangi bir şüphe durumu, oranda bir artış söz konusu olursa o dönemde alınacak tedbirler karantina dahil olmak üzere bellidir" dedi.'TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMALARINI ÖNEMSİYORUZ'Bakan Koca, Sinovac aşısının Türkiye'de üretimiyle ilgili, "Sinovac'ı Türkiye'de üretim için davet ettiğimizi biliyorsunuz. Türkiye'de üretim yapmalarını önemsiyoruz. Bu çerçevede teknik bir ekip Türkiye'ye geldi. Üretim için şartların uygun olduğunu söylediler. Zannediyorum, önümüzdeki günler üretimle ilgili bir ekip gelmiş olacak" diye konuştu. 'BAYRAMA KADAR BİR DOZ AŞI ORANI YÜZDE 70 OLMALI'Bakan Koca, ilerleyen dönemde maskenin çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin ise "Bütün çabamız pandemiyi ülkemizin gündeminden çıkarmak. Bunun olmazsa olmaz şartı aşı. Delta varyantının en büyük koruyuculuğu yine aşı. Aşıların deltaya etkisini de biliyoruz. O nedenle Türkiye'de daha yoğun deltanın olmadığını görüyoruz. Ne kadar erken dönemde vatandaşlarımızı aşılayabilirsek o kadar deltanın yaygınlığını azaltmış ve pandemiyi ülkemizden çıkarmış oluruz. O derece aşı son derece önemli. Onun için bayrama kadar 18 yaş üstünde en az bir doz aşı olma oranının yüzde 70 olmasını önemsiyoruz. Hedef yüzde 80 ve üzeri. Bayrama kadar en az bir doz aşılanma oranı yüzde 70 olmalı. Şu anda iki doz aşı olan vatandaşımızın sayısı 15 milyonu geçti. En az bir doz aşısı olan şu an 34 milyonu buldu. Dolayısıyla toplamda yüzde 25 oranında çift doz aşısı olan vatandaşımız oldu. Yine 18 yaş üstü vatandaşımızın en az bir doz aşı olma oranı ise yüzde 57'ye yaklaştı. Biz bunu bayrama kadar yüzde 70 yapmak istiyoruz" dedi.'24.00'TEN SONRAKİ MÜZİK YASAĞI DA KALKACAK'

Bakan Koca, saat 24.00'ten sonraki müzik yasağına ilişkin soruyu ise "Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" diye cevapladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı