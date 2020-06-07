Bakan Koca sosyal medya hesabından 'Çok fazla normalleşmeyelim' uyarısında bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir grup gencin Kadıköy Moda sahilinde kutlamalarda bulunmasına Sosyal medya hesabından kutlama anına ait videoyu paylaşarak açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir grup gencin Kadıköy Moda sahilinde kutlamalarda bulunmasına Sosyal medya hesabından kutlama anına ait videoyu paylaşarak açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca twitter'dan yaptığı açıklamada "Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı." Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA