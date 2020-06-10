Bakan Koca: "Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
10.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Sağlık Bakanı Koca: "Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür."
Kaynak: AA