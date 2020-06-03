Bakan Koca: "Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir" Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: "Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir."

Koca: "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler."

Koca: "Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uymakla mümkündür."

Kaynak: AA