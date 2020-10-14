Bakan Koca: "Son bir haftada Denizli'de vaka artışı oldu" dedi

Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Son bir hafta içinde Denizli ve birkaç ilde vaka sayılarında artış var" dedi.

Bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Son bir hafta içinde Denizli ve birkaç ilde vaka sayılarında artış var" dedi.

Akşam saatlerinde tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınına karşı toplanan bilim kurulu, salgınla mücadelede yeni tedbir ve gelişmeler hakkında görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak korona virüsü ve gribi gerilletmenin mümkün olduğunu vurguladı. Son bir haftaya ilişkin değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Koca, "son bir haftada Denizli, İstanbul, Bursa ve kahramanmaraş'ın olduğu bazı illerimizde vaka sayılarında artışlar olmuştur" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı