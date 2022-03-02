Bakan Koca: "Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok" - Haberler

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Bakan Koca: "Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok""Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok"

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fahrettin Koca, Güncel, Haberler

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