Bakan Koca: Son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısına ulaştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1256 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1256 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Resmi verilere bu son 45 günün en yüksek pozitif tanı sayısı.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından hayatını kaybeden kişi sayısı ise 21.

Türkiye'de salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 5 bin 955.

Şu ana kadar, 67 binden fazlası son 24 saat içinde olmak üzere, 5 milyon 659 bin 286 kişiye test yapıldı.

Sağlık Bakanı Koca, "DÜNYA YORULDU, sadece siz değil" diyerek, önlemlere riayet edilmesi çağrısında bulundu.

"Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil"

Sağlık Bakanı Koca, tatilin de "eski günlerdeki gibi" yapılamayacağına dikkat çekerek "AĞUSTOSUN tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli." dedi.