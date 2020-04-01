Bakan Koca: "Son 24 saat içinde 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
01.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (1)
Sağlık Bakanı Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Kaynak: AA