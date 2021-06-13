Bakan Koca: "Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: "Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı"

Bakan Koca: 'Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi
Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabah itibarıyla aşı programına dahil edildi
Tam 'bitti' derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Tam "bitti" derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: "Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 10:07:58. #1.15#

title