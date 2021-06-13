Bakan Koca: "Son 24 saat içinde 449 bin 684 doz aşı yapıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı