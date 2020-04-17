Bakan Koca: "(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları cevaplaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
17.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları cevaplaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Koca: "(Sokağa çıkma yasağı) 23 Nisan gündeme gelmedi, zannediyorum haftaya gündem olabilir."
Kaynak: AA