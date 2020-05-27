Bakan Koca sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-20 yaş grubunun, 65 yaş üstü vatandaşların ve 14 yaş altı çocuklarının sokağa çıkma kısıtlamasını içermediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-20 yaş grubunun, 65 yaş üstü vatandaşların ve 14 yaş altı çocuklarının sokağa çıkma kısıtlamasını içermediğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA