Bakan Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum.
19.08.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum. Birlikte vaka sayılarını azaltmayı, çocuklarımıza daha sağlıklı sosyal ortam sunmayı ödev olarak öneriyorum."
Kaynak: AA