Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak - Haberler
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Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Bakan Koca: Sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yaygınlığını anlamak için sınırlı sayıda okulda, velilerin onayı ile PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda PCR testi, belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.


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