Bakan Koca: Singapur uçağımızın mürettebatı gözetim altında tutulacak
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden Türk Hava Yolları'na ait uçakta koronavirüs teşhisi konulan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu, yolcusuz olarak dönen uçak mürettebatının tedbiren gözetim altında tutulacağını kaydetti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden Türk Hava Yolları'na ait uçakta koronavirüs teşhisi konulan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu, yolcusuz olarak dönen uçak mürettebatının tedbiren gözetim altında tutulacağını kaydetti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.
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Kaynak: DHA