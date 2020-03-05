Bakan Koca: Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır
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Bakan Koca: Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır

İstanbul DHASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransa vatandaşı olduğunu açıkladı.

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47
Bakan Koca: Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır

İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da tanısı konan yolcunun vatandaşı olduğunu açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.

 


Kaynak: DHA

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