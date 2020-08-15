Bakan Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın
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Bakan Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

Bakan Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın
15.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:13

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226 Ağır Hasta Sayısı: 656 Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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