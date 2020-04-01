Bakan Koca: "Seyahat kısıtlamasının daha da yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
01.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)
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Kaynak: AA