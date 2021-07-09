Bakan Koca: Sevgi bizim en insanca özelliğimiz
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Bakan Koca: Sevgi bizim en insanca özelliğimiz

Bakan Koca: Sevgi bizim en insanca özelliğimiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sevgi bizim en insanca özelliğimiz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sevgi bizim en insanca özelliğimiz" dedi.

Bakan Koca, TBMM Genel Kurulu'ndan geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Koca, köpeği ile çekildiği fotoğrafı paylaşırken "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis'ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım" ifadelerini kullandı.


Bakan Koca: Sevgi bizim en insanca özelliğimiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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