Bakan Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil"

TBMM'de açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM'de açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak"

Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir hastanelerine ilişkin iddialar) Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."

Sağlık Bakanı Koca: "Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı