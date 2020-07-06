Bakan Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı tedbir uyarısında bulunarak, "Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı tedbir uyarısında bulunarak, "Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum. Mesajımızın ulaştığı herkes, bugün dışarıda maskesini takıyor, mesafe kuralına uymak için çaba gösteriyor mu? Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA