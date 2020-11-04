Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması...
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Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması...

04.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:10
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın.

Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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