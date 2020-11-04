Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması...
04.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:10
Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın.
Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım