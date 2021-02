Bakan Koca: Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'yerinde karar' dönemi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca salgın yönetiminde yeni döneme geçildiğini belirterek "Pazartesiden itibaren il bazında, 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'yerinde karar' dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, vatandaşlara öngörülebilir bir gelecek sunmak için aşı programını titizlikle ele aldıklarını belirterek, salgında yeni döneme geçileceğini belirtti. Koca, "Pazartesiden itibaren il bazında, 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'yerinde karar' dönemidir. Esnafımızın, öğretmenimizin, sağlık çalışanımızın önünü görebileceği, karamsarlıktan uzak bir geleceğe adım adım ilerliyoruz. Tedbirlere bazılarımız uyarak başarımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımızın uyumudur" diye konuştu.

'İKİNCİ DOZ AŞILAMA YARIN BAŞLIYOR'Bakan Koca, aşılama seferberliği kapsamında ikinci doz aşıların yarın uygulanmaya başlayacağını belirterek şöyle konuştu: "28 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Elbette çok yakın bir gelecekte hem aşının üretimi hem de temini bu oranı hedeflediğimiz seviyeye ulaştıracaktır. Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır. Buna ürettiği aşılar kullanıma giren ülkeler de dahil. Her konuda eleştirildik, yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu. Her bir eleştiriyi 'yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz' fikriyle sahiplendik ve birlikte daha iyisini başarmak için kullandık. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum."'100 MİLYONDAN FAZLA AŞI İÇİN ANLAŞMALAR TAMAMLANDI'Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü'nün toplam nüfusu 2,5 milyara ulaşan yaklaşık 130 ülkenin aşıyı temin edemediğini duyurduğunu anımsatarak, "Ülkemiz ise yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı. Yerli aşı projelerimizi günbegün takip ederek hayata geçmesi için gayret sarf ettik. Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneyi çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.'İSTEDİĞİMİZ DÜŞÜŞÜ YAKALARSAK KISITLAMALARIN HAFİFLETİLMESİ GÜNDEMİMİZ'Mutasyonlu koronavirüs vakalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları söyledi: "Ardı sıra gelen mutasyon haberler i yeni sorular ve sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Önemli mutasyonları ve etkilerini yakından takip ediyoruz. Bunlardan 263 tanesi İngiltere varyantı, 23 tanesi Güney Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir. İngiltere'de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığı artırdığına dair önemli bulgular var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz. Sizlerden sabretmenizi değil, sadece kurallara daha sıkı sarılmanızı istiyorum. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Mutasyonun olduğu bölgede daha yoğun bir artış şeklinde gözlemimiz yok. Mutasyonun bulaştırıcılığının daha fazla olduğunu biliyoruz."'14 GÜNLÜK GELEN PARTİNİN ANALİZLERİ TAMAMLANDI'Açıklamasının ardından soruları kabul eden Koca, son gelen aşıların analizlerine ilişkin soru üzerine, "Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı birlikte yaptırdık. 14 günlük gelen partinin analizleri tamamlandı. O nedenle 70 yaş ve cuma günü 65 yaş üzeri olmak üzere takvimi genişletmiş olduk. Bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşımızı sağlık kuruluşlarımızda aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedarikiyle birlikte takvimi de genişleteceğiz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapılmıştı" açıklamasında bulundu.'YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BU DÖNEMDE RİSK TEŞKİL ETİTĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM'Bakan Koca, yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin bir soruyu şöyle cevapladı: "Şu an salgının geldiği seyir, vakaların son 2 haftada bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak."'DÜN VE BU SABAH AŞI GELDİ AMA DUYURMADIK'

Koca, aşı tedariki için yalnızca Çin ile mi anlaşma yapıldığı sorusu üzerine, "Bütün tedariki sağlanabilecek aşılarla ilgili devrede olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz 'inaktif aşıdan yana kullandık' derken inaktif aşının geleneksel ve güvenilir aşı olduğunu, bu aşının özellikle temini için devrede olduk. Ama diğer aşılarla ilgili de hem AstraZeneca hem Sputnik hem Pfizer- Biontech aşısıyla ilgili başından beri devrede olduk. Ama gönlümüz güvenilir aşıyı daha çok temin etmekten yana oldu. Başından beri bu üç aşı için Faz- 3 çalışmasını başlatmak istedik. Biontech başladı, Sinovac'ın Faz- 3 çalışması başladı, hatta biz destek verdik. Sputnik için ise toksikolojisinin GLP şartlarında olmasıyla ilgili bir eksiklik vardı. Onunla ilgili de tamamlamak üzere geçen görüşmelerimizde karar verildi. Türkiye'de toksikolojisi GLP şartlarında sağlanmış olacak ama Faz- 3 çalışmasını bugüne kadar Türkiye'de yapmamış olduk. Biontech ile ilgili, başından beri Uğur Hoca'yla devrede oldum. Bu görüşmelerde bizim için önemli olan mart, en geç nisan ayında temin edilebilecek aşı olduğunu söyledim. Mart sonunda 4,5- 5 milyona yakın aşı gelmiş olacak. 30 milyona kadar da opsiyonel olarak imzalanmıştı. İlave olarak Sinovac'tan 50 artı 50 talebimiz vardı ve ikinci 50 milyon için de sözleşme imzalandı. 130 milyona yakın aşının sözleşmesinin yapıldığını söyleyebilirim. Aşı küresel bir savaşa döndü. Biz vatandaşımızı dünyada en az etkilenen ve bu tedariki sağlayan bir ülke olmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte 'Aşı bu kadar geldi, şu kadar gelecek' diye söylemekten yana değiliz. Dün ve bu sabah aşı geldi Türkiye'ye ama biz bunu hiç söylemedik, şimdi benden duyuyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR