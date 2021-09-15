Bakan Koca: Salgın, toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın, toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu'nun aşı programının seyri ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisini değerlendirdiğini belirten Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca endişe ve karmaşa ortamından çıkıldığını bildirerek, "Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz" dedi.