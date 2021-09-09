Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
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Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

Bakan Koca: '(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim"

Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü... - Haberler
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