Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim"
Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap