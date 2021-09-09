Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü olacağını ifade etmek isterim"