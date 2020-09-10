Bakan Koca, sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısına katıldı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın toplantıya başkanlık etmesi Toplantının katılımcıları VAN - Sağlık Bakanı Dr.
10.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:45
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın toplantıya başkanlık etmesi
Toplantının katılımcıları VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gün boyunca Van, Muş, Hakkari, Bitlis İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA