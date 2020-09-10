Bakan Koca, sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısına katıldı
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Bakan Koca, sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın toplantıya başkanlık etmesi Toplantının katılımcıları VAN - Sağlık Bakanı Dr.

10.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:45

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın toplantıya başkanlık etmesi

Toplantının katılımcıları VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gün boyunca Van, Muş, Hakkari, Bitlis İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Bakan Koca, sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısına katıldı

Kaynak: AA

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