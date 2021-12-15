Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kıymetini biz de bilelim ve bilmek zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp fakültesi öğrenci temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi. Öğrencilerin mezuniyet sonrası eğitim süreçleri, geleceğe dönük hedefleri, branş tercihleri, hekimlerin özlük hakları, şiddet ve malpraktis sorunları, sağlık çalışanlarının iş yükü, tıpta uzmanlık sınavı, devlet hizmet yükümlülüğü gibi konuların masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Buluşmada, mevcut sorun ve taleplerini aktaran tıp fakültesi öğrencileri, çözüm önerilerini paylaştı.

Haber : Kaan ULU/ANKARA,