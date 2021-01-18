Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile aşı programı üzerine görüştüklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi, aşının ilk dozunu oldu" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile aşı programı üzerine görüştüklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi, aşının ilk dozunu oldu" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı