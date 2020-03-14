Bakan Koca: "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.



Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA