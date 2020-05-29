Bakan Koca: "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu"
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Bakan Koca: "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu.

Bakan Koca:
29.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayat tümden durmasın diye, bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu: Vaka sayısını, birlikte 1.000 civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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