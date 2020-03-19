Bakan Koca: Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının alkışlanmasına ilişkin, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye" dedi.
19.03.2020 23:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:07
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının alkışlanmasına ilişkin, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste 3 gün alkışlayalım" dedi.
Haber: ANKARA, -
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA