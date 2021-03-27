Bakan Koca: Risk grupları aşı programına dahil edildi
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Bakan Koca: Risk grupları aşı programına dahil edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca: Risk grupları aşı programına dahil edildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında 60 yaş üzeri grubuna geçildiğini belirterek, bazı risk gruplarının da programa dahil edildiğini açıkladı.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında 60 yaş üzeri grubuna geçildiğini belirterek, bazı risk gruplarının da programa dahil edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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