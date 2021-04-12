Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz"
Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.
Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı