Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.

Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziran ayı içerisinde 30 milyon Biontech aşısı gelecek
Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziran ayı içerisinde 30 milyon Biontech aşısı gelecek
Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı
Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı

Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.

Bakan Koca: 'Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz'
Bakan Koca: 'Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz'
Bakan Koca: 'Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz'
Bakan Koca: 'Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Mario Draghi Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Hande Ataizi Türkan Şoray
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ersun Yanal Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Koca: "Ramazan ayı döneminde 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılamalarını bitirmek istiyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 23:26:17. #1.16#
title