Bakan Koca: "Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız"
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Bakan Koca: "Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız"

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 20:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:23

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: "Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. Yeni takvim başladığında öğrencilere güvenli şartları hazırlamış olmalıyız"

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız"

Bakan Koca: 'Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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