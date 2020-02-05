Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.
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Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

Bahçesaray'daki çığ felaketi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

05.02.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:26
Bakan Koca:

Bahçesaray'daki çığ felaketi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Koca, yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.
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