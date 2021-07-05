Bakan Koca: Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da mizahi şekilde aşı çalışması yapan sağlık çalışanıyla ilgili yaptığı açıklamada "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da mizahi şekilde aşı çalışması yapan sağlık çalışanıyla ilgili yaptığı açıklamada "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok" dedi.

Bakan Koca, Kütahya'da mizahi şekilde aşı daveti yapan sağlık personeliyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı