Bakan Koca: "PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" - Haberler
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Bakan Koca: "PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır"

AA - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından basın toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından açıklama yaptı"Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır.

Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından basın toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından açıklama yaptı

"Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır."

-"TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı."

Bakan Koca: PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır

Bakan Koca: PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır

Bakan Koca: PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır

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