Bakan Koca: "PCR'a bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz, muhtemelen haftaya başlamış olur"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
Bakan Koca: (TÜİK'le 150 bin kişinin taranması) PCR'a ilave bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış olur."
Kaynak: AA