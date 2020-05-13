Bakan Koca: "PCR'a bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz, muhtemelen haftaya başlamış olur" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6) Bakan Koca: (TÜİK'le 150 bin kişinin taranması) PCR'a ilave bir antikor testi ilavesi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlamış olur." Kaynak: AA