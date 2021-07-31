Bakan Koca paylaştı Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin
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Bakan Koca paylaştı Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı. Yavaş mesajında, Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin dedi.

'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı. Paylaşılan videoda Yavaş, aşı olmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca da Aktaş'ın videosuna Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor 'Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin' notunu ekledi.

Bakan Koca paylaştı Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin
Bakan Koca paylaştı Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin
Bakan Koca paylaştı Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin
Bakan Koca paylaştı Koronavirüs hastası Yavaş; kimse aşısını ihmal etmesin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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