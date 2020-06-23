Bakan Koca: Pandemide ülkece başarımız, sağlık ve turizme talepleri artırdı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi sürecinde ülkece başarımız, sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi sürecinde ülkece başarımız, sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, paylaşımındaki notunda, "Bakan arkadaşlarım Çavuşoğlu ve Ersoy'la yurt dışı uçuşları ve turizm konularını ele aldığımız bir toplantı yaptık. Pandemi sürecinde ülkece başarımız sağlık ve turizme dönük talepleri artırdı. Talepleri koronavirüs tedbirleri kapsamında değerlendirdik" dedi.

Kaynak: DHA