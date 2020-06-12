Bakan Koca: Oyunu kuralına göre izleyelim
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum.
12.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:53
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ligler, ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA