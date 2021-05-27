Bakan Koca: Orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmaya başlandığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı