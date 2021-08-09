Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi
- Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi.
- Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)"
(İHA)
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı