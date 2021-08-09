Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi
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Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi

Bakan Koca: 'Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi.

- Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)"

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü
Başkent Ankara koronavirüs aşılama oranında maviye döndü
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Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi - Haberler
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