Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi

- Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi.

- Bakan Koca: "Ordu, Covid-19'a karşı %75'in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu'nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı