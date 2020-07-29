Bakan Koca: "Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün...
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
29.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:48
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir."
Kaynak: AA